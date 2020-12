Le Rassemblement National est sans conteste la plus importante force d’opposition en France. Sa présidente Marine Le Pen se donne régulièrement du temps pour opiner sur l’actualité politique de l’hexagone. Le moins qu’on puisse dire c’est ce qu’elle ne fait jamais de cadeau à Emmanuel Macron. Invitée ce jeudi 10 décembre sur France Inter, la fille de Jean- Marie Le Pen s’est attaquée au locataire de l’Elysée en évoquant le projet de loi « confortant le respect des principes de la République ». Pour elle, Emmanuel Macron ne doit pas se présenter comme un champion de la lutte contre le séparatisme, depuis son récent entretien avec Brut, un site d’informations.

« Emmanuel Macon luttant contre le séparatisme, on pouvait encore y croire il y a quelques jours, mais depuis l’interview qu’il a donnée à Brut, on ne peut plus y croire » a-t-elle déclaré. Pour se justifier elle a évoqué les propos du président demandant à ce qu’une liste de personnalités noires et arabes soit faite. « C’est du séparatisme, pour moi c’est du racialisme » a-t-elle dénoncé. Le patron de l’Elysée a fait dans cette interview, une « succession de soumissions au séparatisme » a martelé Mme Le Pen. Elle va ensuite critiquer le projet de loi « confortant le respect des principes de la République ».

Justifier l’islamisme est « inadmissible »

A l’en croire, il” n’y a rien sur l’idéologie salafiste ni l’islamisme en lui-même“, dans le volet immigration du texte. « Il n’y a plus de référence à la laïcité, rien sur l’islamisme au travail » a poursuivi la présidente du Rassemblement national. Pour elle, l’islamisme ne doit pas être justifié comme l’a fait M Macron en affirmant qu’il est « la conséquences de nos erreurs », « la conséquence d’un échec de l’intégration à la française ».

Justifier ainsi ce fléau est de son point de vue, « inadmissible ». L’islamisme « mène une guerre mondiale. Dans tous les pays il y a des attaques islamistes » fait-elle savoir.