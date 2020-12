En France, un militaire de 36 ans est accusé du meurtre d’un homme après une soirée arrosée à Châlons-en-Champagne. D’après les premiers témoignages, les deux hommes se sont disputés quelques instants avant le drame. Retrouvée par les pompiers, la victime n’a pas survécu après son transport à l’hôpital.

« À la suite d’une après-midi puis d’une soirée arrosée, au cours de laquelle le mis en cause s’était verbalement disputé avec plusieurs convives, dont la future victime. Une bagarre avait eu lieu dans la rue entre la victime et le mis en cause » a précisé le procureur. Le principal concerné a quant à lui reconnu la dispute et la bagarre, mais a précisé que les blessures n’étaient volontaires. Mais il est contredit par un SMS qui précisait clairement ses intentions de porter atteinte à la vie de la victime.

La presse française révèle toutefois que le militaire était un habitué des condamnations pour des délits routiers et usages de stupéfiants.