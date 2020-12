On n’y pense pas toujours mais posséder un escalier chez soi peut devenir compliqué lorsque l’on vieillit ou que l’on souffre d’une pathologie handicapante – ou après un accident. Monter et descendre les escaliers devient alors mission impossible et on perd une grande partie de son autonomie. Pour pouvoir continuer à bouger chez soi, on peut alors investir dans un monte-escalier.

Les avantages du monte-escalier pour rester libre

Le monte-escalier est un dispositif qui assure les déplacements des personnes à mobilité réduite. Il se fixe sur l’escalier et avec son système électrique, il offre l’accès aux étages sans risque. L’utilisateur va s’assoir sur le siège et ordonnera à l’équipement de monter – ou descendre – via une télécommande. Une fois arrivé, l’utilisateur se lève. Le principe est simple et particulièrement utile pour permettre aux personnes de continuer à se déplacer chez elles. C’est naturellement l’avantage numéro un de cet équipement. La personne n’aura pas besoin d’attendre qu’une aide le soutienne pour monter à l’étage et pourra bouger comme elle l’entend. Il est ainsi possible de rester chez soi plus longtemps. Combiné avec d’autres améliorations de l’habitat – comme l’installation d’un siège de douche, d’une douche extra plate, des WC surélevés ou encore d’un réseau domotique pour ouvrir et fermer ses volets par exemple sans se déplacer – c’est l’équipement majeur pour être indépendant. De plus cet équipement ne demande que peu de travaux pour être installé. Il est possible de le poser sur un escalier droit ou courbe. Les spécialistes, comme Handicare, préfèrent une installation directe sur les escaliers ce qui garantit une durée de travaux minimale. Le monte-escalier peut être posé en intérieur mais aussi en extérieur. Dans tous les cas, il devra être sécurisé pour une utilisation sans risque. Il est alors important de vérifier que le matériel est proposé avec un détecteur d’obstacles et une ceinture de sécurité. Cela permet d’éviter les chutes. Le système d’arrêt d’urgence permet d’arrêter la progression du monte-escalier s’il y a un élément étranger sur les rails. Pour les modèles extérieurs, il est aussi important de posséder une housse de protection. Le siège restera ainsi sec même s’il pleut. Autre avantage du monte-escalier, il n’occupe que peu d’espace ce qui permet aux autres personnes de pouvoir continuer à utiliser l’escalier.

S’équiper dans les meilleures conditions

Peut-être pensez-vous qu’un monte-escalier est un équipement trop cher pour vous. Il existe pourtant des solutions pour aménager sa maison sans ruiner ses finances.

Vous pouvez ainsi vous adresser à une entreprise qui propose des prix de monte-escalier très intéressants sans pour autant négliger la qualité et la sécurité. Vous pouvez aussi opter pour un monte-escalier d’occasion. Handicare peut alors vous proposer des solutions pour diminuer les frais de votre équipement !