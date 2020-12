Au Ghana, l’homme fort reste et demeure Nana Akufo-Addo. Le président sortant a remporté la présidentielle du 07 décembre dernier. Il a obtenu 51,59% des suffrages exprimés. Son rival et ancien président John Dramani Mahama, a dû se contenter de 47,36% des voix. Nana Akufo-Addo a depuis lancé un appel au perdant. Dans une déclaration faite depuis sa résidence de Nima, le locataire du Golden Jubilee House a invité son adversaire à l’union. Pour lui, les résultats des élections ont montré que les deux partis, le NPP et le NDC doivent travailler de concert.

« Il est maintenant temps pour chacun d’entre nous, indépendamment de nos affiliations politiques , de s’unir, de se donner la main, de se tenir côte à côte et de travailler dur pour placer le Ghana là où il mérite d’être ; un membre prospère et dynamique de la communauté mondiale , apportant sa contribution unique à la croissance de la civilisation mondiale » a déclaré M Akufo-Addo. Plus loin, le président Ghanéen va revenir sur les résultats du scrutin et le score très serré entre lui et son adversaire.

“L’élection a été âprement disputée et a abouti à un résultat incontestable”, a-t-il fait savoir avant de dire toute sa reconnaissance à son peuple. « Je vous suis extrêmement reconnaissant, les Ghanéens , pour cette victoire. Je suis de nouveau profondément touché par votre confiance et je ne prends pas cela à la légère » a-t-il déclaré. Le chef du Golden Jubilee House va ensuite faire des promesses à ses compatriotes.

“Je continuerai à travailler très dur pour construire le Ghana prospère et progressiste”

« Tout comme je le fais depuis janvier 2017, je vous donne ma parole, que je continuerai à travailler très dur pour construire le Ghana prospère et progressiste pour lequel nous sommes… Je vous assure, les Ghanéens, de faire de mon mieux pour ne pas vous laisser tomber» a-t-il déclaré. Notons que ce pays d’Afrique de l’Ouest a été frappé par la Covid-19 tout comme les autres nations du monde. Cette crise sanitaire a affecté sa santé économique. Le président a assuré que son gouvernement travaillera d’arrache-pied pour relancer l’économie du pays .