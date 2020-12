Une annonce qui ne passe pas. En effet, Google a récemment licencié une chercheuse noire, lui reprochant des propos qui seraient en totale contradiction avec sa situation professionnelle. Pour autant, près de 1.400 employés de l’entreprise dirigée par Alphabet ainsi que 2.000 universitaires ont décidé de réclamer à Google, des explications.

En effet, le 4 décembre dernier, près de 3.500 personnes ont invité Google à s’expliquer au sujet de ce licenciement qui prête à débat. Une chercheuse noire, travaillant sur les questions d’éthique liées à l’intelligence artificielle a effectivement été renvoyée par Google, pour une raison qui prête encore à confusion.

Timnit Gebru pointe du doigt la décision de Google

Sur les réseaux sociaux, la principale concernée Timnit Gebru a ainsi affirmé que sa hiérarchie venait d’accepter une lettre de démission qu’elle n’a absolument pas soumise. Selon elle, cette décision serait intervenue après une plainte en interne. S’adressant à des collègues par email, la chercheuse aurait porté de grave accusation contre le géant de la Tech. Une critique qui n’aurait pas plu.

Google, forcé de s’expliquer ?

Google reprocherait en fait à Timnit Gebru, d’avoir utilisé dans cet email, un langage et des critiques qui ne seraient pas en adéquation avec son poste de manager. Mais l’affaire ne s’arrête pas là. En effet, Timnit Gebru aurait reçu l’ordre de supprimer un article basé sur une potentielle utilisation de l’IA, afin d’imiter des propos haineux et biaisés. Une information confirmée par Jeff Dean, le chef du département intelligence artificielle de Google, qui a toutefois expliqué que cet article scientifique ne respectait pas certains niveaux d’exigence, d’où son retrait. Pas suffisant auprès de militants, qui réclament de Google, des explications plus approfondies.