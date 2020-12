Plus de 10 années après la pendaison de l’ancien chef de l’Etat irakien, Sadam Hussein, sa fille a récemment créé la controverse. En effet, à l’occasion de la commémoration du 14e anniversaire de la mort de l’ancien homme fort d’Irak, sa fille Raghad, a posté un message sur Twitter, qui a suscité des réactions partagées. A l’en croire, son père ainsi que ses deux frères Qoussaï et Oudaï sont décédés « avec les armes à la main », en défendant l’Irak.

« Les Irakiens suivent l’exemple de leurs symboles »

« Saddam Hussein est toujours le Président constitutionnellement légitime de l’Irak… La date de l’invasion du pays qui a conduit à son renversement le 9 avril 2003 restera un jour noir et une honte pour toute l’humanité » a-t-elle laissé voir soulignant que « les Irakiens suivent l’exemple de leurs symboles dans leur résistance à l’humiliation et à la tyrannie, exigeant leurs droits et leur liberté dans leur pays et une vie décente au sein de leur patrie ». Même si plusieurs sont les internautes qui ont approuvé les propos de la fille de Saddam Hussein, ces derniers n’ont pas fait l’unanimité.

Saddam Hussein arrêté dans un trou

Certains se sont moqués en publiant les photos de Sadam Hussein, et disant qu’il a été arrêté dans un trou, par les forces de sécurité américaines. Un internaute a ainsi fait remarquer sur Twitter que « Saddam Hussein a vécu en héros et il est mort également en héros », priant Dieu « qu’il lui accorde paix et miséricorde au sein de son vaste paradis ». Un autre s’est demandé si les mots de Raghad « président constitutionnellement légitime » étaient corrects. « Pourquoi? Parce qu’il y avait une constitution et des élections à cette époque-là? » a-t-il ajouté.