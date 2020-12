Dans l’Etat de l’Uttar Pradesh, en Inde une nouvelle loi vient d’être adoptée contre les conversions interconfessionnelles. Qualifiée d’islamophobe, d’inconstitutionnelle et de régressive, la loi a suscité de l’indignation et des protestations généralisées. En même temps qu’elle est entrée en vigueur, la loi a déjà fait une victime. Ce mercredi, la police indienne a arrêté un étudiant musulman âgé de 21 ans pour avoir tenté de convertir une femme hindoue à l’islam, ce que condamne la loi.

Il a été arrêté après qu’un homme, Tikaram Rathone ait déposé une plainte à la police, alléguant que l’étudiant essayait de contraindre sa fille hindoue de 20 ans, à se convertir à l’islam afin de l’épouser. Selon le père de la fille, le jeune homme aurait rencontré sa fille depuis l’école où il a développé une amitié avec elle et voulait « la contraindre, la persuader et l’attirer » pour qu’elle se convertisse à l’Islam.

La loi anti-conversion, considère les conversions religieuses « forcées » ou « frauduleuses » comme un délit passible d’une peine maximale de 10 ans de prison. Selon la loi, un mariage sera déclaré « nul et non avenu » si la conversion de la femme est uniquement à cette fin. Ceux qui souhaitent changer de religion après le mariage doivent s’adresser aux principales autorités du district.

Complication des mariages interconfessionnels

« Malgré ma constante désapprobation celle de ma famille, il (l’accusé) nous met la pression par des mauvais traitements et des menaces de mort », a précisé Rathore dans sa plainte. Une information que la police a confirmée via Facebook notifiant également que l’homme a été arrêté. Critiquant sévèrement la loi, beaucoup craignent que son application ne conduise à des abus et rende de plus en plus difficile le mariage des couples interconfessionnels dans le pays.