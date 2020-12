Le futur président des Etats-Unis, Joe Biden, s’est insurgé contre la vente de la maison de l’ambassadeur des USA à Tel-Aviv, en Israël. Selon les informations du média américain, The Hill, l’ancien vice-président de Barack Obama a estimé que la vente de cette résidence pourrait renforcer la décision du chef de l’Etat américain Donald Trump, de déplacer la représentation diplomatique de Tel-Aviv à Jérusalem. Cependant, Joe Biden a indiqué qu’il n’irait pas à l’encontre de cette décision.

La maison a été vendue à plus de 67 millions de dollars

Notons que le siège du gouvernement israélien se trouve à Jérusalem, tandis que les pays ayant une relation diplomatique avec l’Etat hébreu ont leurs ambassades à Tel-Aviv. Cela, en signe de soutien au peuple palestinien et dans le but d’établir la capitale d’un futur Etat palestinien à Jérusalem-est. Par ailleurs, ce mardi 29 décembre 2020, le média Associated Press a fait savoir que la maison de l’ambassadeur américain a été vendue pour plus de 67 millions de dollars, durant l’été dernier. La vente de la résidence avait été confirmée par le département d’Etat au cours du mois de septembre dernier.

Une transaction transparente

Ce jour un porte-parole de la diplomatie américaine a indiqué que la vente de ladite maison s’est faite de façon transparente. « Le processus de vente était ouvert et transparent et comprenait des évaluations et des conseils professionnels pour maximiser la valeur. L’acheteur a été sélectionné uniquement sur la base du fait qu’il a soumis l’offre la plus élevée » a-t-il déclaré.