James Bond est un personnage masculin et blanc. Pourquoi doit-on confier son rôle à une femme, et plus encore, une femme noire ? C’est une question légitime que l’humoriste et vidéaste français Norman s’est posée dans un sketch hier lundi 28 décembre. Il va ensuite sortir des mots qui ont éveillé la colère des internautes. Norman dira par exemple que le choix de Lashana Lynch comme nouvelle détentrice du matricule 007 visait à répondre à une question de quota. Ce n’était ni plus ni moins qu’une nouvelle « connerie » malencontreuse servant à lutter contre le racisme, de son point de vue. “My name is Bond, Fatoumata Bond ” ironisera-t-il ensuite.

” Le fond de ma pensée et sur la sincérité de mon engagement antiraciste “

Des internautes n’ont pas tardé à le traiter de misogyne et de raciste. L’humoriste a tenu à s’excuser dans un post Intagram publié ce même lundi 28 décembre 2020, dans l’après midi. Il s’est par ailleurs défendu contre les accusations de racisme. « Dans mon spectacle, je parle du privilège blanc, de la culpabilité blanche, de mes potes rebeu qui passent leur temps à se faire contrôler, des inégalités salariales…bref, la liste est longue…Le contenu du spectacle ne laisse planer aucun doute sur le fond de ma pensée et sur la sincérité de mon engagement antiraciste » explique-t-il.

“Bond reste Bond”

Comme Norman, plusieurs personnes se sont étonnées du choix porté sur Lashana Lynch pour incarner le 007. La plupart s’en sont pris à l’actrice à travers des commentaires racistes et sexistes. Ils ont oublié que “Bond reste Bond” et le numéro 007 peut être associé à n’importe quel agent du MI6 comme le faisait remarquer le Daily Mail il y a un an.