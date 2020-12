🦏Superbe découverte en Sibérie (Yakoutie) d'un jeune rhinocéros laineux, vieux de plus de 20000 ans !!! Il a encore sa fourrure, ses dents, une partie de ses organes et de sa graisse ! On attend son nettoyage et son étude avec impatience.#histoire #archéologie #paléontologie pic.twitter.com/lSZKHwlsA0