La Chine a confirmé cette semaine qu’elle comptait bien faire évoluer son programme de modification des conditions météorologiques. Ainsi, celui-ci couvrira désormais 5.5 millions de kilomètres carrés. D’ici à 2025, le pays disposera d’un système avancé de modification des conditions météorologiques. Une prouesse rendue possible grâce à l’avancée technologique et à de nouvelles découvertes, notamment scientifiques, mais en ce qui concerne également la sécurité.

Ainsi, au cours des cinq prochaines années, la surface totale recouverte par des pluies ou des neiges artificielles, sera de 5.5 millions de kilomètres carrés. Ce programme devrait aider à mieux gérer les catastrophes naturelles, améliorer les productions agricoles ou encore apporter une réponse claire et directe aux incendies de forêts et autres sécheresses.

La Chine investit massivement pour modifier la météo

Ce n’est pas la première fois, selon CNN, que la Chine évoque la possibilité de contrôler la météo. En effet, le pays a d’ores et déjà développé des nuages et les a utilisés afin de réduire l’imposant smog (brouillard) qui planait sur la ville de Pékin. Entre 2012 et 2014, le pays a investi pas moins de 1.34 milliards de dollars dans des programmes de modification des données météorologiques. Un investissement massif qui fait de la Chine le leader en la matière.

Les Accords de Paris en ligne de mire

Selon certains experts, ces avancées pourraient favoriser le développement de nouveaux projets d’ingénierie plus développé encore, notamment parce que le pays souffre des effets du changement climatique. Cela pourrait également avoir des répercussions plus importantes, notamment entre les pays voisins. Mais la Chine semble prête à tout afin de respecter les accords de Paris et les objectifs qu’elle s’était fixée.