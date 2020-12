L’annonce du président américain sortant, Donald Trump, sur le Sahara Occidental continue de défrayer la chronique. En effet, l’accord de normalisation entre le Maroc et les Etats-Unis annoncé unilatéralement par le locataire de la Maison Blanche, a été condamné notamment en Algérie. À l’instar de cette dernière, la Russie a fait connaître sa position sur la situation, fustigeant également cet accord approuvé par le royaume du Maroc.

Une décision critiquée dans son parti politique

Mikhaïl Bogdanov, vice-chef de la diplomatie russe a indiqué que la décision « unilatérale » de Donald Trump, ne respecte pas le droit international. Il a par ailleurs ajouté que « la décision ne respecte pas non plus les décisions de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, avec lesquelles les Américains eux-mêmes étaient d’accord ». Notons que l’annonce faite par le locataire sortant de la Maison Blanche, est critiqué même dans son propre parti politique. En effet, le sénateur républicain et président de la Commission défense du Sénat américain, James Inohfe, s’est montré « attristé » et déplore la décision de Donald Trump.

Selon lui, la position de ce dernier ne change rien quant à celle de « la communauté internationale à l’égard du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination ». James Inohfe a également estimé que l’annonce de Washington, reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara est « choquante et profondément décevante ».