C’est une tradition qui date de la moitié du XXe siècle. Chaque 8 décembre, à l’occasion de la célébration de l’Immaculée conception, le souverain pontife se rend sur la Place d’Espagne pour déposer des roses blanches au pied de la colonne monumentale de l’Immaculée conception, surmontée d’une statue de bronze de la Vierge Marie. Officiellement annulée cette année en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, le pape François n’a tout de même pas manqué de sacrifier à la tradition.

Ce mardi 8 décembre 2020, le Saint-Père, s’était rendu à la place à 07h du matin, sous une pluie afin de déposer des roses blanches et de prier. Il s’y était rendu dans une petite voiture sans attirer l’attention des fidèles et des citoyens romains. Depuis une fenêtre du palais apostolique, le pape argentin a indiqué qu’il était sorti de bonne heure pour « éviter le risque de rassemblements », une recommandation des autorités italiennes « auxquelles il faut obéir » a-t-il souligné.

Prière pour les affligés

Dans un communiqué, le saint siège a précisé que l’évêque de Rome a prié pour que la Vierge Marie veille sur tous ceux qui sont à Rome et dans le monde et qui « sont affligés par la maladie et le découragement », avant de repartir au bout d’un quart d’heure. Les pompiers de Rome qui à l’occasion de la fête offrent des couronnes à la vierge, où elles restent pendant un an, ont précisé dans un tweet sur leur compte, avoir été surpris de la venue du Pape, qui était arrivé dans une petite voiture.