Dans le cadre de la présidentielle du 31 octobre dernier en Côte d’Ivoire, le dossier de candidature de Laurent Gbagbo, qui fut déposé par ses partisans avait été rejeté par le Conseil constitutionnel ivoirien en raison des charges qui pesaient contre lui. Après le rejet, les partisans de l’ancien chef d’Etat s’étaient ralliés aux autres parti de l’opposition pour boycotter les élections. En dépit de toutes les luttes de l’opposition, le président Alassane Ouattara a réussi à se faire élire pour un troisième mandat. Plusieurs cadres de l’opposition ont été également à l’occasion incarcérés.

A l’occasion de la 4ᵉ session ordinaire de l’année 2020, du Comité central du FPI (GOR) tenue ce mardi 22 décembre 2020 à Abidjan, les partisans fidèles au président Laurent Gbagbo ont réaffirmé leur détermination à œuvrer pour que les élections prochaines dans le pays se déroulent dans la justice et la transparence. Le parti a annoncé par la même occasion qu’il est en concertation avec ses partenaires de l’opposition dont le PDCI-RDA de Henri Konan Bédié, pour se donner toutes les chances de gagner ces élections.

Participation au dialogue politique

« Le Front Populaire Ivoirien, tout en continuant résolument le combat pour la création d’un cadre consensuel pour l’organisation d’élections justes et transparentes, participera aux élections législatives, municipales et régionales et se donnera, en concertation avec ses partenaires de la coalition des plateformes de l’opposition ivoirienne, notamment avec le PDCI-RDA, les moyens de les gagner, » a notifié le communiqué final de la session. Le parti a annoncé être également disposé pour prendre part au dialogue politique entre pouvoir en place, opposition et société civile lancé ce lundi.