Lionel Messi continue de battre des records. Hier, mardi 22 Décembre, la Pulga a encore fait parler de lui puisqu’il a, au terme du match avec son club, le FC Barcelone, battu un record de la légende du football, le brésilien Pelé. Après avoir inscrit le but qui a alourdit le score dans un match qui opposait son équipe à Valladolid, Lionel Messi totalisait à son compteur 644 buts en 749 matches officiels.

Il bat ainsi un record de Pelé qu’il avait égalé le week-end dernier seulement. Pour rappel, la légende Pelé a inscrit 643 buts en 757 rencontres avec son club, le Santos FC. On se rappelle que lorsque la Pulga avait égalé le record de Pelé, ce dernier n’était pas resté indifférent à la nouvelle. “Félicitations pour ton record historique, Lionel. Mais surtout, félicitations pour ta belle carrière à Barcelone“, avait affirmé le brésilien.

Fier d’avoir battu le record de la légende, Lionel Messi a tenu à remercier ses coéquipiers, sa famille, ses amis, et tous ceux qui me supportent tous les jours. Sur son compte Instagram il a laissé un message fort. “Quand j’ai commencé à jouer au football, je n’ai jamais pensé que je battrais un record. Et encore moins celui que j’ai atteint aujourd’hui et que détenait Pelé“, a écrit la Pulga