Le Chef de la diplomatie iranienne n’a pas tardé à réagir sur les derniers propos tenus par le ministre allemand des Affaires étrangères sur le nucléaire iranien. Par le canal d’une publication qu’il a faite sur le réseau social de l’oiseau bleu, Mohammad Javad Zarif, il a lancé un message aux occidentaux en leur demandant de respecter les différentes obligations prises et surtout de renoncer à la violation de l’accord de Vienne intervenu il y a cinq ans entre l’Iran et les grandes puissances occidentales.

Il dénonce les ventes d’armes

« Mettez fin à VOTRE comportement malveillant dans NOTRE région : ventes d’armes de 100 (milliards de dollars aux monarchies arabes du) golfe Persique et soutien aveugle au terrorisme israélien», a laissé lire l’officiel iranien dans sa publication. Cette réaction de Mohammad Javad Zarif fait suite aux propos tenus par le ministre allemand des affaires étrangères qui occupe la présidence semestrielle de l’Union Européenne.

“Nous avons des attentes claires à l’égard de l’Iran”

A la faveur d’un entretien qu’il a accordé à l’hebdomadaire Der Spiegel, Heiko Maas déclarait notamment qu’« un retour à l’accord actuel ne suffira pas». « Il va falloir une sorte d’accord nucléaire plus, ce qui est aussi dans notre intérêt », a fait savoir l’officiel allemand. « Nous avons des attentes claires à l’égard de l’Iran : pas d’armes nucléaires mais pas non plus de programme de missiles balistiques qui menace toute la région », réaffirme-t-il. Lors de cette sortie médiatique, le ministre allemand fera remarquer que les occidentaux ont besoin de cet accord car ils n’ont pas confiance en l’Iran.