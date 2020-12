L’accord de normalisation des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et Israël annoncé par le chef de l’Etat américain, Donald Trump, en échange de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, continue de susciter des réactions à travers le monde. En effet, près de 34 associations maghrébines parmi lesquelles figurent l’Association tunisienne de défense des libertés individuelles, la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), l’Association des travailleurs maghrébins en France (ATMF), le comité pour le Développement et le Patrimoine en Palestine, l’association création et innovation pour le développement et l’emploi ainsi que l’Etablissement arts et cultures des deux rives, rejettent la décision du locataire de la Maison Blanche.

Donald Trump a fait fi du droit international

Dans un communiqué commun publié le mardi 15 décembre dernier, les associations ont condamné la décision unilatérale prise par le milliardaire républicain, au mépris de la communauté internationale et du Sahara occidental. « Le Président américain, Donald Trump qui a échoué à remporter le 2e mandat lors des élections américaines poursuit l’exercice de ses pouvoirs, via ses Tweets habituels et provocateurs » ont-elles déclaré. Dans le communiqué, les organisations ont fait savoir que, de par son annonce, le numéro un américain a fait « fi, encore une fois, du Droit international et des décisions de l’Organisation des nations unies (ONU), concernant les deux causes, palestinienne et sahraouie ».

Les associations maghrébines ont ensuite exhorté les nations éprises de paix « à poursuivre la solidarité pour mener une lutte à même de garantir le droit des peuples à la liberté, l’égalité, la justice, l’autodétermination et l’indépendance, dont le peuple palestinien qui vit depuis 1948 sous l’occupation et l’apartheid israélien ».