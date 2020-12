Le numéro deux du conseil national de transition (CNT) malien a été élu. Il s’agit en effet du colonel, Malick Diaw, qui était à la tête du coup d’Etat perpétré contre le président déchu Ibrahim Boubacar Keita. Il a été élu avec 111 voix durant la session inaugurale du CNT à Bamako. Cette institution qu’il sera chargé de diriger et qui l’a élu a été installée ce samedi 05 décembre 2020, par les autorités maliennes.

Le CNT sera chargé de réformer le système électoral

Le conseil national de transition est composé de 121 sièges et regroupe les militaires, les syndicats, les représentants de la société civile et des partis politiques. Notons que le conseil national de transition a pour rôle de voter les textes importants pour le Mali. L’élection de Malick Diaw intervient suite à la nomination d’un président et d’un gouvernement chargé d’assurer la transition, dans ce pays d’Afrique de l’ouest. Avec la composition du CNT, les nouvelles autorités devraient maintenant travailler à respecter les promesses initialement prises afin de réformer le système électoral, élaborer une toute nouvelle constitution, organiser les élections, mais aussi et surtout remettre le pouvoir dans les mains des civils, dans un délai de 18 mois.

L’élection de Malick Diaw a fait réagir le secrétaire général et membre de la confédération syndicale des travailleurs du Mali et membre du conseil national de transition, Hamadoun Amion Guindo. Dans une interview accordée au média, Jeune Afrique, il a fait savoir qu’il s’agit là d’ « une étape importante de la transition en cours ».