Paula Dapena, une joueuse espagnole de 24 ans a refusé de rendre hommage à la légende argentine du football, décédée il y a de cela plusieurs jours, Diego Maradona. Selon les informations d’un média français, les faits se sont déroulés le 28 novembre 2020, avant que son club Viajes Interrias n’affronte le club de Deportivo La Corogne, dans un match amical. Ce jour-là, les joueuses des deux équipes avaient observé une minute de silence en l’honneur de l’illustre disparu.

« Pour être une joueuse, il faut d’abord être une personne »

La joueuse en question avait par contre décidé de tourner le dos aux gradins et s’était assise. Dans une interview accordée au média espagnol Deutsche Welle, elle a fait savoir qu’elle n’allait pas rendre hommage à une personne qui “va à l’encontre” de ses idéaux. Par ailleurs, elle a confié au média, Pontevedra viva, que de son vivant, Maradona n’avait posé aucun geste en faveur des violences que subissent les femmes. « Pour être une joueuse, il faut d’abord être une personne, et avoir des valeurs qui vont au-delà des qualités comme celles qu’il avait lui, dont on sait que c’étaient des habilités et des qualités footballistiques spectaculaires » a-t-elle ajouté.

Notons que ce n’est pas la première fois qu’un hommage à Mardona fait polémique. En effet, le jour du décès de la star du ballon rond, un communiqué de presse de la présidence française avait choisi de remettre en cause les fréquentations politiques de ce dernier.