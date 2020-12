Mariah Carey continue de battre des records sur Spotify. En effet, celle qui a chanté le classique des fêtes de fin d’années « All I Want For Christmas Is You » en 1994 a récemment célébré un record sur Spotify. En une seule journée, cette chanson a effectivement battu le record de stream.

En l’espace de 24 heures seulement, 17.223 millions d’écoutes ont été effectuées, selon les chiffres de Chart Data. Une nouvelle incroyable quand on sait que ce sont continue d’être écouté au fur et à mesure que les années passent, sans que l’effet ne s’estompe. En 2016, il a d’ailleurs été calculé que ce titre seul lui aurait rapporté 60 millions de dollars, soit environ 2.6 millions par an.

“All I Want For Christmas Is You”, un titre qui vaut de l’or

Rien n’indique que cette somme soit similaire tous les ans, d’autant qu’il semblerait que, cette année seulement, les chiffres battent des records. De quoi lui permettre de passer les fêtes de fin d’année au chaud, sans avoir à se soucier de quoique ce soit. Un titre qu’elle affirme avoir écrit d’elle-même, après avoir joué au piano, un début de mélodie sur un piano de sa maison à New York.