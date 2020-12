Après les dernières attaques meurtrières qui ont eu lieu au Nigéria plus précisément à Zabarmari, un village situé dans l’Etat de Borno au Nord du pays, le président Muhammadu Buhari est invité à déposer le tablier. La demande relative à sa démission a été faite par le forum qui est appelé FND « Forum des Aînés du Nord ». A en croire la déclaration qui a été faite par le porte-parole de ce groupe, la vie des Nigérians aurait perdu de valeur sous la gouvernance de Buhari.

“La vie a perdu de sa valeur” sous l’administration Buhari selon le FND

Pour Hakeem Baba-Ahmed, qui porte la voix de ce forum, le président devrait démissionner face à son incapacité à trouver une réponse à l’insécurité dans le pays. « Sous cette administration, la vie a perdu de sa valeur, et de plus en plus de citoyens sont sous l’influence de criminels. Nous ne voyons aucune preuve de la volonté du président Buhari d’honorer son serment d’assurer la sécurité des Nigérians. », déplorer le FND.

Appel à la démission

«Dans les pays civilisés, les dirigeants qui échouent de manière si spectaculaire à assurer la sécurité feront la chose honorable et démissionneront.», a poursuivi le porte-parole. Notons que, le Nigéria est encore sous le choc suite à l’attaque meurtrière dont a fait l’objet cette communauté de cultivateurs de riz dans l’Etat du Borno. Plusieurs dizaines de personnes ont été exécutées lors de l’assaut organisé par les éléments du groupe Boko Haram.