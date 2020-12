C’est une histoire étonnante qui fait la une de la presse en Italie. Matteo Salvini, dirigeant d’extrême-droite reconnu pour ses propos de haine envers les étrangers est l’objet d’un bien curieux livre. “Pourquoi Salvini mérite confiance, respect et admiration” traduction du titre “Perché Salvini merita fiducia, rispetto e ammirazione” est le titre sensé vanter les mérites de celui qui était ministre de l’intérieur.

Seul problème, le livre qui contient en tout 110 pages n’a aucun contenu ! Strictement rien! Et pour cause les 110 pages sont en réalité des pages blanches. Une parution ironique publiée en 2019 mais qui cartonne désormais sur la boutique en ligne Amazon (comme vous pouvez le voir ici). Si certains internautes rigolent bien de cette publication, d’autres découvrent furieux le stratagème volontairement voulu par l’auteur et s’offusquent en commentaire du livre avec des photos à l’appui :

“C’est une honte et une arnaque. À l’intérieur uniquement des pages vierges et sans même les numéros de page

Juste des pages avec des lignes…” s’est indigné par exemple un des internautes. La presse elle-aussi s’en amuse depuis quelques heures parlant même de piège littéraire pour se moquer de Salvini.