Le chef du parti politique et groupe islamiste chiite, Hezbollah, basé au Liban, Hassan Nasrallah, a lors d’un entretien accordé ce dimanche à la chaîne Al Mayadeen, accusé le prince héritier saoudien Mohamed ben Salmane d’avoir « demandé à l’administration américaine de l’assassiner ». Lors de cet entretien qui a eu lieu à l’occasion de l’anniversaire du décès du général Qassem Soleimani, le chef du Hezbollah a indiqué que le prince aurait même promis que si une guerre venait à éclater dans la région suite à l’assassinat, l’Arabie Saoudite assumerait « le coût total » du conflit.

« Des sources privées m’ont alerté que Mohamed ben Salmane, lors de sa première visite à Washington et de sa rencontre avec Trump, avait demandé aux Américains de m’assassiner personnellement », a-t-il déclaré, indiquant qu’« après cette visite, plus d’une partie orientale et occidentale, que je ne peux pas divulguer, m’ont adressé des avertissements en particulier ».

La réponse des Américains

Selon le secrétaire général de l’organisation chiite, depuis que le commandant de la Force al-Qods, unité d’élite du corps des Gardiens de la révolution islamique iranienne, le général Qassem Soleimani, a été assassiné le 3 janvier 2020, tous les cadres du parti et lui-même « sont devenus les cibles des Israéliens, des Américains et des Saoudiens, selon les mêmes sources privées ». Pour Hassan Nasrallah, après cette demande faite par le prince, « les Américains ont répondu qu’ils confieraient cette affaire à Israël, mais ils craignaient que cela ne provoque une guerre régionale », a-t-il lancé. Pour le moment Riyad n’a pas encore répondu à ces accusations.