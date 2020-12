« Fêter Noël en famille, c’est plus important pour moi qu’éviter la COVID. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses plus importantes à mes yeux que de contrôler ce virus, » avait posté sur Twitter, Mathieu Bernier, médecin omnipraticien aux urgences et aux soins intensifs à l’Hôpital de Gaspé, qui est un habitué des messages à polémique concernant les mesures barrières face à la Covid-19. Depuis le début, de la pandémie, il avait toujours manifesté son opposition face à certaines mesures prises par le gouvernement pour contrer la propagation du virus.

« Se tasser à deux mètres en croisant quelqu’un sur le trottoir, les allées à sens uniques à l’épicerie, les employés de pharmacie portant masque et visière, la distanciation des enfants à l’école, ça ne sert à rien. C’est de l’hystérie collective », avait-il également publié sur le réseau social. Face à cette défiance des autorités publiques, le praticien a fait l’objet d’une plainte auprès du Collège des médecins.

Pour le président de l’ordre des médecins, les propos de son collègue n’ont pas de bon sens, sont irresponsables et il les dénonce vivement. « Je vais être bien honnête avec vous : de tels propos tenus par un médecin, ça n’a pas de bon sens pour moi. Je trouve ça totalement irresponsable […] Je dénonce vivement ce comportement qui vient banaliser une situation hors du commun » dénoncé le président de l’ordre, Dr Mauril Gaudreault au micro de Le Journal.

”Le virus, il est dangereux”

Le Dr Gaudreault considère les propos de son collègue de dangereux surtout en une période aussi critique. Il s’agit pour lui d’un manquement à la déontologie. « C’est certainement un manquement déontologique. On ne peut pas tenir des propos qui vont à l’encontre des données médicales reconnues par la communauté scientifique. Et c’est clair que le virus, il est dangereux, » a-t-il réaffirmé.

Pour sa part, le Dr Bernier indique vouloir « créer un mouvement de protestations, de critiques, envers le gouvernement » qui impose les mesures. Il a assuré également que plusieurs de ses collègues pensent la même chose que lui, mais préfèrent ne pas révéler le fond de leurs pensées.