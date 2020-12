Les 60 millions de dollars qu’a coûté la production de Monster Hunter n’auront pas empêché son retrait ce vendredi des salles en Chines soit seulement 24 heures après sa publication. Quelques phrases jugées racistes auront été à la base de cette décision. En effet, ceux qui sont opposés à ce film qui est distribué par des entreprises américaine, chinoise, allemande et japonaise ont remarqué une ancienne formule qui était récitée par les enfants dans les cours de récréation américaine.

Il s’agit en effet de la phrase : «Chinese, Japanese, dirty knees – look at these». Celle-ci signifie en français «Chinois», «Japonais», «genoux sales» et «regarde ceux-là». Le sens profond de ces mots renvoie en réalité à une poitrine qui serait plus développée chez occidentaux. Ces expressions avaient été véritablement dénoncées en Chine où les spectateurs se sont sentis concernés par les phrases incriminées.

Les excuses de la société de production

La société de production du film : Monster Hunter a tout de même essayé de présenter ses excuses pour sauver les meubles. « Nous n’avions aucune intention de discriminer ou d’insulter la culture chinoise. Constantin Film a écouté les protestations du public chinois et a supprimé la réplique qui a donné lieu à ce malentendu. », a fait savoir la société de production.