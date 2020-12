Alexeï Navalny s’est gaussé de Poutine ce mercredi 23 décembre après la publication dans la revue The Lancet des détails cliniques de son empoisonnement au Novitchok, un produit neurotoxique soviétique. « Le plus important est que Vladimir Poutine soit soulagé. A chaque conférence de presse, il s’exclamait en agitant les mains “quand donc les Allemands nous fourniront-ils leurs données ? ” ( …) Ça n’a plus d’importance maintenant, les données médicales sont désormais publiées et disponibles pour le monde entier » a écrit l’opposant sur son compte Facebook. Effectivement, les autorités russes ne pourront plus se plaindre du fait que l’Allemagne ne leur a pas fourni des preuves de l’exposition de M Navalny au Novitchok.

” Empoisonnement grave avec un inhibiteur de la cholinestérase ”

Les médecins allemands qui étaient au chevet de l’opposant russe lors de son hospitalisation ont indiqué que leur patient a été victime d’un « empoisonnement grave avec un inhibiteur de la cholinestérase ». Ils ajoutent que le diagnostic d’empoisonnement avait été établi plusieurs jours avant qu’ils ne vérifient l’implication d’un agent Novitchok. « La vérification de l’implication d’un agent Novitchok n’a été réalisée que plusieurs jours après avoir établi le diagnostic d’empoisonnement et n’a pas affecté les décisions thérapeutiques » peut-on lire dans l’article de 4 pages publié dans la revue The Lancet.

Les médecins berlinois ont également évoqué la bonne santé de l’opposant russe qui a « probablement favorisé son rétablissement ». En effet, Navalny était mal en point quand il a été admis à l’hopital de la charité de Berlin. Il est tombé dans le coma après l’apparition des premiers symptômes. Les médecins disent avoir également constaté un ralentissement conséquent de son rythme cardiaque et sa température corporelle. Elle était descendue jusqu’à 33, 5 degrés Celsius.