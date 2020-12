228 millions de dollars sur cinq années supplémentaires, un montant record pour Giannis Antetokounmpo. Il s’agit en effet, du contrat le plus élevé de l’histoire de la NBA. Après avoir manifesté son envie de rester durablement sous le maillot des Milwaukee Bucks, le basketteur a officialisé ce mardi la prolongation de son contrat pour cinq saisons supplémentaires dans le Wisconsin.

Avec ce contrat, le pivot grec originaire du Nigéria âgé de 26 ans, vient de faire son entrée dans le top 5 des joueurs les mieux payés de l’histoire de la NBA. Le natif deZográfou dans la banlieue d’Athènes en Grèce, dispose également d’une clause pour prolonger d’une année supplémentaire son aventure avec la franchise de Milwaukee pour aller en 2026. « C’est ma maison, c’est ma ville, Je suis béni de pouvoir faire partie des Milwaukee Bucks pour les cinq prochaines années. Faisons en sorte que ces années comptent. Le spectacle continue, c’est parti, » a déclaré le joueur.

Meilleur défenseur du championnat

Ces deux dernières années, le défenseur a eu les meilleures statistiques de sa carrière avec 29,5 points et 13,6 rebonds par match en moyenne. Il a décroché le titre de meilleur joueur de la saison régulière et de meilleur défenseur du championnat. Devenu en juillet 2017 le joueur le mieux payé de l’histoire de la NBA, après que Golden State et son agent avaient trouvé un accord sur un nouveau contrat historique : 201 millions de dollars sur cinq ans, Stephen Curry avait gardé le titre jusqu’à ce mardi.