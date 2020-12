C’est devenu une tradition chez Barack Obama. Chaque fin d’année, l’ancien président américain publie ses livres favoris au cours des 12 dernier mois. Il a encore sacrifié à la tradition cette année sur son compte Twitter. Au nombre des ouvrages préférés du mari de Michelle, il y a « Homeland Elegies » d’Ayad Akhtar, « The Splendid and the Vile » d’Erik Larson, « Missionaries » de Phil Klay, « The Undocumented Americans » de Karla Cornejo Villavicencio et « The Ministry for the Future » de Kim Stanley Robinson.

Les livres abordent les thématiques comme la lutte contre les drogues en Amérique Latine, l’immigration et de science-fiction. On retrouve aussi des best-sellers comme « Deacon King Kong » de James McBride , « Caste » d’Isabel Wilkerson et « Luster » de Raven Leilani.* En figurant dans les livres favoris de Barack Obama, ce dernier ouvrage s’est fait une belle publicité.

Le premier président noir des Etats-Unis n’a curieusement pas mis A Promised Land (Une terre promise) ses mémoires dans ses ouvrages préférés de 2020. C’est probablement par modestie.