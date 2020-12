Après avoir essuyé son plus grand revers judiciaire ce vendredi, après que la Cour suprême ait rejeté la procédure lancée par le procureur du Texas pour faire annuler les résultats de l’élection présidentielle dans plusieurs Etats, le président américain Donald Trump garde toujours l’espoir. Suite à la décision rendue par la Cour suprême, qui était considérée comme le dernier espoir du leader républicain, ce dernier a avait manifesté sa grande déception face à la cour, qui l’a laissé tomber.

« La Cour suprême nous a vraiment laissés tomber. Aucune Sagesse, Aucun Courage ! » avait tweeté Donald Trump ce vendredi. Si lors d’une intervention samedi sur Fox News, l’avocat personnel du président, Rudy Giuliani avait martelé : « Nous n’en avons pas fini, croyez-moi », son client est autant déterminé que lui. Dans l’interview « Fox & Friends Weekend » enregistrée samedi et diffusée tôt ce dimanche, le 45e président des USA, a affirmé que ses contestations des résultats des élections n’étaient « pas terminées ».

“Nous allons continuer à avancer”

« Non, ce n’est pas fini. Nous continuons. Et nous allons continuer à avancer », a répondu le président à la question des journalistes de savoir si la procédure lancée par le procureur du Texas était sa dernière cartouche. Le président s’en est par ailleurs pris au gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, pour avoir refusé de contester la victoire du président élu Joe Biden dans l ‘Etat.

Pour Trump, l’attitude du gouverneur consiste également à nuire aux sénateurs Kelly Loeffler et David Perdue lors de leur prochain second tour le 5 janvier pour le contrôle du Sénat. « Nous avons un gouverneur pire qu’un démocrate. Il est terrible et fait très mal à Kelly et à David, les sénateurs qui sont des gens formidables », a affirmé le président.