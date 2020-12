C’est un secret de polichinelle. Plusieurs organisations de défense des droits de l’homme accusent régulièrement la Chine de mener une politique répressive à l’égard des Ouïghours, cette minorité musulmane, majoritaire dans le Xinjiang. Huawei, le géant chinois des télécoms est à son tour accusé d’aider le gouvernement chinois dans son entreprise en élaborant un logiciel de reconnaissance faciale. Le cabinet de recherche IPVM a par exemple indiqué que Huawei a effectué des tests du logiciel en question. L’outil devrait permettre d’identifier « l’âge, le sexe et l’appartenance ethnique » d’une personne.

“Je mets un terme immédiat à mon partenariat me liant à cette société “

C’est un outil capable de fournir « des alertes à la présence de Ouighours » indique un rapport interne à Huawei, qui a depuis disparu du site internet du géant des télécoms mais qu’on peut toujours consulter sur la toile. Mis au parfum de ses informations, Antoine Griezmann a décidé de rompre son partenariat avec la société chinoise, un géant dont il était l’ambassadeur depuis trois ans. « Suite aux forts soupçons selon lesquels l’entreprise Huawei aurait contribué au développement d’une « alerte Ouighour » grâce à un logiciel de reconnaissance faciale, j’annonce que je mets un terme immédiat à mon partenariat me liant à cette société » a écrit l’attaquant du FC Barcelone sur son compte Instagram.

Il a par ailleurs invité Huawei à ne pas se contenter de nier ces accusations mais à engager au plus vite des actions concrètes pour condamner cette répression de masse et user de son influence pour contribuer au respect des droits de l’Homme et de la Femme au sein de la société.