Suites aux dernières déclarations qui ont été faites par le président français sur la situation relative à la minorité des Ouïghours en Chine, une parole-parole du ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas tardé à répondre. L’actuel locataire de l’Elysée déplorait lors de son entretien avec le média Brut le manque de clarté dans la gestion du dossier de ces minorités.

Le président français déclarait qu’il est inacceptable qu’un membre permanent du Conseil de Sécurité de l’Onu refuse « toute présence et toute capacité des Nations Unies ou d’ONG à voir et à apporter une réponse et de trouver une solution ». L’officielle chinoise, profitant d’une sortie médiatique ce lundi 7 décembre fait remarquer que son pays est ouvert aux visites dans la région de Xinjiang contrairement aux déclarations d’Emmanuel Macron.

La Chine est ouverte aux visites à Xinjiang selon la porte-parole

« Nous sommes depuis le début ouverts à des visites au Xinjiang de ce type de personnalités, y compris européennes », a déclaré Hua Chunying. « Mais nous sommes fermement opposés à ce qu’un quelconque pays utilise le Xinjiang pour se livrer à des manipulations politiques et des ingérences au nom des droits de l’Homme »ou encore mène des « enquêtes basées sur une présomption de culpabilité », a déclaré la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Les accusations des ONG

Notons que selon des organisations de défense des droits de l’Homme, plusieurs milliers de Ouïghours et de membres d’autres ethnies musulmanes seraient internés dans des camps de rééducation dans la région. Mais les autorités chinoises indiquent qu’il s’agit plutôt de centre de formation professionnelle dont l’objectif est d’aider la population à trouver un emploi.