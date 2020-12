L’Assemblée nationale ivoirienne s’est réunie en séance plénière ce mardi 1er décembre pour l’étude des projets de loi. Dénonçant cependant « un contexte socio-politique délétère qui ne garantit pas la sécurité des députés de l’opposition, malgré leur immunité parlementaire, » les élus de l’opposition ont décidé de boycotter les travaux.

Dans une déclaration, ces députés des groupes parlementaires de l’opposition, dont le PDCI-RDA, VOX POPULI, et RASSEMBLEMENT, ont dénoncé l’arrestation le mardi 3 novembre 2020, du député Maurice Kakou Guikahué, président du groupe parlementaire PDCI-RDA, et celle du député Pascal Affi N’guessan intervenue le 6 novembre 2020. En date du 23 décembre 2019, des députés de l’opposition, notamment du groupe parlementaire Rassemblement, avaient été arrêtés et incarcérés, dans les mêmes conditions d’absence du respect de leur immunité, notamment le député Alain Lobognon, toujours détenu et incarcéré, a rappelé le communiqué.

La libération sans délai

Ils ont également mentionné l’arrestation et l’incarcération, le 03 novembre 2020, des sénateurs Séri Bi N’Guessan Privat et Bassy Koffi qui ont été libérés sous contrôle judiciaire, après 22 jours de détention, en « violation flagrante » de leur immunité parlementaire. Saisissant donc l’opportunité de la plénière de ce jour, les groupes parlementaires de l’opposition à l’Assemblée nationale ont dénoncé « ces arrestations arbitraires », et exigé la libération « sans délais » des députés en détention et l’arrêt des poursuites judiciaires.