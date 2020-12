On peut le dire sans risque de se tromper que l’année 2020 a été secoué par le nouveau coronavirus. Face à la montée des cas d’infections, les pays du monde ont pris des mesures pour bloquer la progression de la maladie. La course aux vaccins a donc été lancée et plusieurs laboratoires ont produit des vaccins. En Russie, Poutine avait annoncé il y a quelques mois le premier vaccin au monde fabriqué dans son pays.

Il y a quelques semaines, nous vous annonçons que les militaires russes ont été vaccinés. Ce jeudi, le numéro un russe a dit à quel moment il se fera vacciner. Alors que la vaccination massive des russes a démarré il y a quelques jours, Poutine qui dit suivre les recommandations des experts s’est prononcé sur le moment où il se fera inoculer le vaccin anti-covid-19.

«J’écoute les recommandations de nos spécialistes et donc, pour le moment, comme le recommandent les experts, je ne l’ai pas fait, mais je le ferai absolument dès que cela sera possible» aurait affirmé l’homme fort du Kremlin qui continue de qualifier le vaccin russe Spoutnik V de «bon et sûr».