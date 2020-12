Après plusieurs reports, Joël Aïvo a rencontré, ce dimanche 29 novembre 2020, les jeunes et femmes de la commune de Tchaourou. Le professeur et chantre de la renaissance de l’espoir du peuple et de la restauration de la démocratie au Bénin a foulé le sol de cette ville dans la matinée de ce dimanche. Et c’est une marée humaine composée de jeunes gens, de femmes et de sages de la ville qui est venue accueillir avec ferveur l’universitaire Frédéric Joël Aïvo.

Les organisateurs de cette rencontre ont accompagné le professeur à la cour royale de Tchaourou pour recevoir les conseils et bénédictions de sa majesté. Au cours de cette visite de courtoisie, le potentiel candidat à la présidentielle d’avril 2021 s’est exprimé la situation politique critique que traverse le Bénin depuis plus de quatre ans. Il a évoqué le problème des exilés, des détenus politiques et des fils du pays qui sont morts à cause des réformes crisogènes qui ont abouti à des législatives exclusives. Face à ce tableau sombre, le roi et ses ministres ont prodigué de sages conseils au professeur et à sa délégation.

Ils ont souligné la nécessité de fédérer les actions au niveau de tous les opposants au régime de Patrice Talon afin d’instaurer un climat apaisé au niveau de toute la classe politique béninoise. L’un des patriarches a préconisé de «combattre les forces du mal ». Car, selon les sages, les pouvoirs politiques aujourd’hui, utilisent l’argent pour diviser la nation. Pour eux, le Bénin n’a pas besoin de querelles entre ses fils et il faut préserver l’héritage de l’unité nationale qu’ont légué les anciens présidents Nicéphore Soglo, Mathieu Kérékou et Boni Yayi. Ils ont relevé que l’intérêt supérieur de la nation doit primer sur tout. Le roi a prié pour la paix et l’unité nationale. Il a exhorté le professeur à être un guide pour la jeunesse et pour tout le Bénin.

Après avoir reçu les bénédictions et les conseils du Roi et de sa cour royale, Frédéric Joël Aïvo s’est entretenu avec les mouvements de jeunes et associations de femmes. Tour à tour, tous ont félicité le professeur pour son engagement citoyen et surtout son combat pour ramener le Bénin dans le concert des grandes nations de démocratie. Selon ces populations, le professeur est l’un des dignes fils du Bénin qui a compris que seul le courage et la droiture font les grands hommes. Le professeur Aïvo a rassuré que grâce au courage de tous et l’amour de la patrie, le pays sera sauvé dans cinq mois quelque soit la volonté du régime dictatorial, la démocratie sera restaurée pour le bien de toute la nation. Il n’a pas manqué de rendre hommage aux anciens présidents de la République et à tous les enfants du Bénin qui sont morts spendant le régime de la rupture.