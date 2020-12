Quatre fois après avoir décidé de porter son choix sur le professeur Frédéric Joël Aïvo, le Parti vert du Bénin (PVB) vient confirmer l’information. Réuni le vendredi 04 décembre dernier à Cotonou, le bureau politique du parti a confirmé son choix pour la présidentielle d’avril 2021. Et ce choix porté sur Frédéric Joël Aïvo découle d’une analyse sans concession de la situation socio-économique et politique du pays. Au lendemain de la célébration du 60e anniversaire de l’accession du Bénin à la souveraineté internationale, le Parti vert du Bénin (BVP) avait invité, le 02 août 2020, le professeur Frédéric Joël Aïvo à se présenter à la prochaine élection présidentielle pour «sauver le Bénin ».

Et donc, quatre mois après, le parti dirigé par Prince Boris Aké confirme son choix. Les responsables du parti se sont réunis ce vendredi 4 décembre au Chant d’Oiseau de Cotonou autour du thème «Frédéric Joël AÏVO, décorticage de la candidature la plus crédible pour 2021 ». Et le Bureau politique de ce parti estime que Frédéric Joël Aïvo est plus qu’un choix, c’est la panacée pour sortir le Bénin de l’ornière. S’appuyant sur la conférence nationale des forces vives de 1990, le PVB a fait remarquer qu’avant l’élection du président Patrice Talon, les élections ont toujours été des moments de fête dans notre pays.

Mais, selon le parti, de nombreuses incertitudes planent sur l’élection de 2021. Ces incertitudes sont nées de l’attitude du chef de l’État et du comportement des institutions de la République par rapport au pluralisme démocratique. Le PVB a aussi évoqué la corruption, la gabegie financière, le favoritisme, le népotisme, l’impunité comme les maux qui gangrènent notre société. Il a déduit donc que les acteurs politiques traditionnels ont installé et végété dans un système qui, 30 ans après, a montré ses limites et sa capacité de nuisance à tout point de vue. Face à ce diagnostic qui traduit le mal-être de tout un peuple et la mal-gouvernance, le PVB n’a trouvé autre solution que le professeur Frédéric Joël Aïvo. Pour le parti, la candidature de l’universitaire est la plus crédible actuellement sur l’échiquier. Et donc, il reste convaincu que Frédéric Joël Aïvo est à tout point de vue le meilleur candidat pour 2021 afin de faire renaître le Bénin.

Au cours de l’assise, les membres du bureau politique, ont décrypté la situation socio-politique que traverse le pays depuis près de 5 ans et réaffirmé leurs divergences avec la gestion actuelle du pays. Ils ont vivement dénoncé le harcèlement dont est l’objet le professeur Aïvo depuis que son Dialogue Itinérant est devenu un véritable facteur de ralliement d’un peuple longtemps inhibé par les injustices politiques sociales et politiques du régime Talon. Le président du PVB, Prince Boris Aké a donc appelé tout le peuple béninois à «rejoindre le camp des gagnants à l’effet de co-construire la victoire de Joël AIVO à la présidentielle prochaine ». Représentant le professeur Frédéric Joël Aïvo, Lazare Hounsa a félicité le PVB pour cet engagement courageux. Il a rappelé que le PVB fait partie des toutes premières organisations de jeunes ayant cru au projet politique du professeur avant de les rassurer que le combat va se mener ensemble.