Bénin : 5 cas d'incendies recensés après les fortes pluies à Cotonou selon la Protection civile

La Protection civile a enregistré cinq incendies d’origine électrique dans des domiciles et services du Littoral à la suite des intempéries du mercredi 6 mai. Le Lt-Col Gilbert Edah, commandant de l’Agence de protection civile (Littoral), a déclaré à Bip Radio le 10 mai : « Nous avons recensé 5 cas d’incendies dans des services et domiciles. »

Les fortes précipitations qui se sont abattues sur Cotonou dans la nuit du 5 au 6 mai, avec un apport estimé à 172 millimètres en trois heures, ont provoqué des débordements d’eau dans plusieurs quartiers de la capitale économique. Au-delà des inondations d’habitations et des perturbations de circulation, l’humidité exceptionnelle a engendré des courts-circuits et des foyers d’incendie dans le réseau électrique.

Interventions et évacuations

Les équipes de la Protection civile ont conduit huit opérations d’intervention dans des domiciles et services au niveau du littoral. Selon le Lt-Col Edah, « nous sommes intervenus dans 8 domiciles et services au niveau du littoral. Dans les autres départements, nous en avons pas eu. »

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Ces déploiements ont concerné notamment l’assistance à des personnes bloquées par les inondations, qui ont été évacuées et mises en sécurité en attente du retrait des eaux. Aucun décès n’a été déploré pour les inondations elles-mêmes.

Coordination avec la SBEE

Les cinq incendies résultent directement, selon l’agence, de courts-circuits électriques généralement associés aux pluies orageuses. Après isolement des zones affectées par la Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE), les services de la Protection civile ont procédé à l’extinction des foyers. Cette coordination a permis de maîtriser les sinistres sans aggravation.

Selon la mairie de Cotonou, les équipes techniques avaient été déployées dans les zones inondées pour faciliter l’écoulement des eaux. Le retour à la normale avait été enregistré environ deux heures après les précipitations les plus intenses.