Vous avez besoin de louer un bureau à Paris et vous voulez connaître le prix. Que vous ayez l’intention de louer un bureau individuel ou encore un espace de bureau partagé avec plusieurs entreprises, vous trouverez facilement une solution qui conviendra.

Sur ce site de bureaux, vous trouverez plusieurs formules de location de bureaux à Paris dans les rues et dans les quartiers de votre choix. D’ailleurs, le prix de location de bureaux à Paris dépend en premier lieu du critère géographique et dans un second temps de la superficie des espaces.

Quels sont les tarifs pour louer un bureau à Paris ?

Le prix de location de bureaux à Paris a connu une progression sensible en 2020. En moyenne, le loyer pour 1 m² d’espace de travail à Paris est aux alentours des 400 €. Ensuite, il y a de fortes différences selon le quartier dans lequel vous allez louer vos espaces de travail.

Parmi les quartiers les plus chers pour louer un bureau à Paris, on peut sans se tromper citer la place de l’Étoile, le XVIe arrondissement, la place du Trocadéro ou encore le quartier de la maison de la radio. Très souvent, le prix de location de bureaux à Paris dans ces secteurs est supérieur à 450 € par mètre carré.

Le prix de location de bureaux à Paris a également une très forte tendance à s’élever en fonction du réseau de transport en commun. Plus les quartiers sont bien desservis par le métro ou par les lignes RER, et plus le prix de location de bureaux au mètre carré augmente.

À l’inverse, les bureaux de paris qui sont situés dans des zones moins fréquentées reviennent à moins chers à la location. Les quartiers en périphérie de la capitale sont par exemple deux fois moins chers que des zones comme le Trocadéro, le centre des affaires de la défense ou encore les axes connus comme l’avenue Foch ou encore l’avenue des Champs-Élysées.

Louer un bureau dans l’hyper-centre

L’hyper-centre de Paris est la zone qui attire le plus d’entreprises, même si de plus en plus d’entre-elles choisissent d’ installer leur bureau dans des arrondissements situés en frontière de la capitale.

Les arrondissements les plus recherchés pour les bureaux d’entreprises sont le XVe arrondissement, le 16e arrondissement, le 17e arrondissement, le 8èmearrondissement. Le septième arrondissement arrive au rang 1 des sites géographiques les plus choisis par les start-ups et les entreprises. Le prix de location deux bureaux à Paris dans cet arrondissement est de 550 € par mètre carré.

Où louer un Bureau à Paris ?

Les nouvelles entreprises choisissent de louer leur bureau de plus en plus dans le sud-ouest de l’espace parisien et à l’ouest du département de France. Alors que les entreprises du secteur financier choisissent davantage de loueur leurs espaces de travail dans les quartiers d’affaires historiques du centre de Paris.Une chose est certaine, c’est toujours prix de location de bureau à Paris qui guide les choix….