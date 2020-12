Ranjitsinh Disale, un enseignant de nationalité indienne a remporté le prix mondial des enseignants, et a l’intention de donner la moitié de la somme qu’il a gagnée aux autres finalistes. C’était au cours d’une conférence virtuelle, avec l’acteur et animateur anglais Stephen Fry, que l’enseignant indien a appris qu’il a remporté cet important prix d’un million de dollars.

Il a été félicité par le Dalaï Lama

Au lieu de garder tout cet argent pour lui, Ranjitsinh Disale a dit préférer donner 55 000 dollars à chacun des neuf autres finalistes. L’entretien a été diffusé hier jeudi 3 décembre 2020 par le National History Museum de Londres. “Je crois que si je partage ce prix avec les neuf enseignants, cela signifie que je peux augmenter leur travail. Leur travail incroyable en vaut toujours la peine … Si je partage le prix avec le reste des enseignants, ils gagneront une chance de continuer leur travail … et nous pouvons toucher et alléger la vie du plus grand nombre d’étudiants possible “ a déclaré l’enseignant. Son action a été saluée par le Dalaï Lama en personne, qui s’est fendu d’un tweet et d’un communiqué en ligne pour dire à quel point il admirait Ranjitsinh Disale, pour sa volonté de partager ce qu’il a gagné.

Il est enseignant dans un village indien

« Eduquer les jeunes enfants, en particulier ceux issus de milieux pauvres et nécessiteux, est peut-être le meilleur moyen de les aider en tant qu’individus et contribue activement à créer un monde meilleur » a-t-il fait savoir. Rappelons que Ranjitsinh Disale a été primé pour avoir fait la promotion de l’éducation des filles en milieu rural. Il est enseignant à l’école primaire Zira Parishad, située dans le village de Paritewadi, dans le Maharashtra. Il a gagné le prix, devant plus de 12 000 participants provenant de 140 pays du monde entier.