Ce mardi 8 décembre, les joueurs du Paris Saint Germain et de l’Istanbul Basaksehir ont unanimement protesté contre les propos racistes qui auraient été tenus par le 4ème arbitre de la rencontre qui opposait les deux clubs dans le cadre de la ligue des champions. Un peu moins d’un quart d’heure après le début du match, les membres de l’encadrement turc ont manifesté leur colère dans le stade. Faisant référence au quatrième arbitre, ils ont déclaré : « He said “negro” ».

Il traite l’entraineur de noir

Ce dernier avait fait remonter à l’arbitre central une réaction jugée offensante qu’aurait eu Pierre-Achille Webo l’adjoint de l’entraîneur principal de l’Istanbul Basaksehir. Selon les précisions reçues par certains médias auprès des sources présentes sur le terrain, il se serait exprimé en ces termes : « (C’est) le Noir ici. Va voir et identifie-le. Ce gars, le Noir (negru en roumain, NDLR) ».

Le match a alors été suspendu quand les joueurs des deux formations sportives ont décidé de quitter le terrain en protestation à ces mots tenus par l’arbitre. Le club turc a vivement martelé que son équipe ne reprendrait pas le match tant que l’arbitre serait encore sur le terrain. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses réactions hostiles à l’attitude de l’arbitre ont été enregistrées tant dans les rangs des politiques qu’auprès des personnalités sportives.

De vives réactions enregistrées suite à l’incident

« Je condamne fermement les propos racistes tenus à l’encontre de Pierre Webo, membre du staff technique de Basaksehir, et suis convaincu que l’UEFA prendra les mesures qui s’imposent », a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan par le canal d’une publication sur le réseau social de l’oiseau bleu.