Au Ghana, la réélection proclamée du président Nana Akufo-Addo, candidat à sa propre réélection n’est pas du goût de son principal challenger, John Mahama. Dans une déclaration rendue publique, il a rejeté cette victoire, dénonçant des manipulations.

« Nous avons constaté depuis lundi 7 décembre 2020 que de nombreuses mesures ont été prises pour manipuler les résultats de l’élection en faveur du président sortant Nana Akufo-Addo, qui d’ailleurs contrôle toutes les ressources de l’État et ses institutions, a déclaré John Dramani Mahama. Malgré tous les efforts du parti au pouvoir pour soudoyer les électeurs, à une échelle jamais vue auparavant au Ghana, le peuple a compris ce qui était en jeu, et il était clair au vu des résultats légalement exprimés que le Congrès national démocratique avait remporté les élections présidentielles et parlementaires. Aucune tricherie, fourberie ou falsification n’effacera cette réalité. » a entre autres déclaré celui qui fut président avant M. Akufo-Addo.

Mais une autre réaction retient l’attention. Elle vient du Rwanda. Le président Kagame a en effet exprimé ses félicitations à son homologue sans attendre les résultats d’un éventuel recours : «Félicitations à mon frère et ami le Président pour votre réélection. C’est un témoignage de la confiance que le peuple ghanéen vous accorde. Nous attendons avec impatience la poursuite de l’amitié entre nos deux nations et la collaboration pour la prospérité de notre peuple » a déclaré le président rwandais.