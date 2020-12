Le nouveau coronavirus continue de se répandre dans le monde, malgré les mesures prises pour arrêter sa propagation. Aucun pays n’est épargné par la pandémie, même si en Afrique la situation semble moins alarmante que dans d’autres parties de la planète. Au Sénégal comme dans tous les autres pays du continent, les habitants tentent de respecter plusieurs mesures barrières pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Une recrudescence des cas de contamination

Le virus circule toujours dans le pays, en dépit des multiples recommandations sanitaires. En conséquence, le Sénégal fait face à un risque de deuxième vague de la covid-19, puisqu’il y a une recrudescence des cas de contamination, qui sont particulièrement des cas communautaires. La situation a donc amené le président sénégalais, Macky Sall, à prendre des mesures pour remédier à ce problème. Au cours du récent conseil des ministres, le chef de l’Etat a demandé à « renforcer les contrôles systématiques du port du masque dans les transports, lieux et établissements publics ».

A cela s’ajoute l’obligation de veiller à l’observance des règles barrières durant les manifestations et les rassemblements. Ces derniers doivent d’ailleurs être “réduits au strict minimum”. Le numéro un sénégalais a également demandé au ministre de la santé et de l’action sociale “ de lui proposer de nouvelles mesures préventives visant à endiguer durablement la pandémie de la Covid /19 et éviter l’engorgement de nos structures sanitaires ”.