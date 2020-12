L’accord de normalisation entre le Maroc et Israël continue de faire la une de la presse internationale. En effet, depuis l’annonce de la nouvelle sur le réseau social Twitter par le chef de l’Etat américain, Donald Trump, les autorités algériennes n’ont pas officiellement réagi. Le nouvel accord a été vu d’un mauvais œil par l’Algérie, d’autant plus que ce voisin du royaume marocain est favorable aux Sahraouis ainsi qu’au front Polisario.

« Certains appellent ça du pragmatisme »

Si les médias gouvernementaux algériens ne montrent aucun signe par rapport à la situation, ce sont les internautes qui n’ont pas pu contenir leur colère sur les réseaux sociaux. « Le prix des Arabes pour vendre la Palestine : des avions F-35, être retiré de la liste du terrorisme, la terre qui ne t’appartient pas [le Sahara occidental]… chacun a son prix » a laissé voir le journaliste Réda Chennouf. « Nous avons toujours soutenu les Palestiniens et les Sahraouis, mais nous avions les moyens de notre politique, nous ne les avons plus, clairement ! Et non ! Nous ne pouvons pas vivre de grandes causes, de guerre et d’eau fraîche. Certains appellent ça du pragmatisme, d’autres de la lâcheté, je dirai que c’est de la résignation » a déploré la journaliste Sabra Sahali.

Pour rappel, l’accord de normalisation entre le Maroc et Israël a été décidé par le roi du Maroc, Mohammed VI, en échange de la reconnaissance par les Etats-Unis de leur souveraineté sur le Sahara Occidental. L’accord avait été salué par le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, qui a dit avoir toujours « « cru en cette paix qui se concrétise aujourd’hui devant nos yeux ».