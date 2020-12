Ce mercredi, le président Recep Tayyip Erdogan a pointé du doigt les récentes sanctions imposées par le gouvernement américain à l’encontre d’Ankara. Une sanction intervenue après que la Turquie ait confirmé et reçu son tout nouveau système de défense aérienne, de confection russe. Une annonce que ce dernier a qualifiée d’attaque contre la souveraineté nationale.

En effet, le président Erdogan a directement accusé Washington d’accentuer les pressions sur son pays en guise de réponse au volte-face opéré par Ankara en ce qui concerne sa décision d’opter pour un système de défense russe. Une décision qu’il ne comprend pas non plus d’autant que les deux pays font partie tous deux de l’OTAN, l’Organisation du traité atlantique-nord.

Erdogan fustige les récentes sanctions américaines

Celui-ci a ainsi fustigé une décision qui s’attaque ouvertement à la souveraineté turque. Il a ensuite souligné le fait que les États-Unis s’en soient ouvertement pris à un allié de l’OTAN. « De quel type d’alliance s’agit-il ? » s’est d’ailleurs demandé le président Erdogan, qui marque un peu plus sa rupture avec le bloc occidental.

La Turquie, une puissance qui s’affirme

En effet, la Turquie se tourne de plus en plus vers le bloc européen, notamment depuis les tensions survenues suite à l’épisode belliqueux avec la Grèce et donc, aux États-Unis. Dans le même temps, la puissance s’affirme, comme le prouve l’impact du gouvernement turc dans la guerre ayant opposé l’Azerbaïdjan à l’Arménie, et tend la main à Moscou.