43 disciples mourides ont été interpellés par les forces de l’ordre sénégalaises pour séquestration et maltraitance de plusieurs centaines de jeunes. Leur arrestation a eu lieu du 26 au 28 novembre dernier dans plusieurs quartiers de la capitale sénégalaise, Dakar. Aussi, ont-ils été inculpés et emprisonnés dans la soirée du lundi 07 décembre 2020.

Ils étaient traités de manière dégradante

Selon un des avocats des disciples mourides chargés de la gestion de plusieurs établissements dédiés à l’encadrement de jeunes en difficultés, les personnes mises en cause sont poursuivies pour « association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, séquestration, trafic de drogue, recel et violences ». Il faut signaler que la gendarmerie est tombée sur plus de 350 de ces jeunes séquestrés, alors qu’elle menait des investigations sur des vols de scooters. Ces jeunes hommes, âgés entre 17 et 42 ans venaient dans ces centres de redressement où leurs parents les envoyaient, notamment suite à des problèmes de délinquance ou de drogue. D’après les informations de la gendarmerie, ils y étaient traités de manière dégradante et dans des conditions sanitaires qui laissent à désirer.

Ils portaient des « stigmates des sévices corporels »

A en croire la gendarmerie, les personnes se trouvant dans ces centres « souffraient visiblement de maladies et de malnutrition sévère », et plusieurs « stigmates des sévices corporels » étaient « visibles sur les corps des victimes, dont certains semblent avoir perdu la raison ». Par ailleurs, plusieurs d’entre eux ont indiqué que d’autres pensionnaires sont décédés dans ces conditions. Notons que les disciples arrêtés sont aux ordres du Sérigne Mobou Kara Mbacké, une personnalité influente de la communauté des mourides au Sénégal. Même si l’on ne sait pas s’il fera l’objet d’une arrestation, il a confié à plusieurs médias sénégalais que les mauvaises conditions de vie des pensionnaires étaient dues à leur venue massive et au manque de moyens financiers de leurs familles.