Le gouvernement avait pris rendez-vous avec la presse ce jeudi 24 décembre à 10 heures. Mais la rencontre n’aura finalement pas lieu. Elle a été annulée à cause du décès de Pierre Ndiaye. Le Secrétaire général du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération s’en est allé hier mercredi 23 décembre vers 20h. Il suivait les soins à l’hôpital Principal de Dakar. Les causes de son décès sont connues. L’homme est mort de la Covid-19 quelques jours seulement après son admission dans ce centre hospitalier.

La Covid-19 sévit encore dans le pays

Pierre Ndiaye avait été aperçu dernièrement au parlement lors d’une plénière avec le ministre du budget et son collègue de l’économie, du plan et de la coopération. La conférence de presse annulée devrait être animée par les ministres des Finances, de l’Economie, du Budget et des Collectivités territoriales. Le porte-parole du gouvernement était également attendu. Ils devrait prendre place aux côtés de ses ministres pour se prêter aux questions des journalistes.

La mort de Pierre Ndiaye prouve que le nouveau coronavirus continue de sévir au Sénégal. Le président Macky Sall a peut-être raison quand il demande l’adoption de nouvelles mesures sécuritaires afin de limiter la propagation de la pandémie dans le pays .