Au Sénégal, les acteurs de la musique sont foncièrement contre l’arrêté du ministre de l’intérieur qui suspend les autorisations pour faire, dans les débits de boissons, de la musique, des chants et danses. Ils pensent que c’est une manière de stigmatiser la culture. « Alors que l’ensemble des secteurs de la vie active (transports en commun, marchés, foires, écoles, universités, fonction publique, pèlerinages religieux, cérémonies familiales…) continue à travailler sous la contrainte du respect des mesures barrières, on refuse au secteur de la culture ce droit légitime » dénonce un communiqué de leur coalition.

Un sit-in à la Place de la Nation ex Obélisque pour ce mercredi

Selon ces acteurs, tout porte à croire, que le monde du spectacle est le premier propagateur de la maladie au Sénégal. Ce qui de leur point de vue, est tout à fait faux. C’est donc pour protester contre cette injustice qu’ils organisent ce mercredi 23 décembre un sit-in à la Place de la Nation ex Obélisque. Ils vont exiger pendant cette manifestation, la suppression pure et simple de l’arrêté du ministre de l’intérieur, la mise à disposition immédiate de nouveaux fonds pour tout le secteur de la culture, de même que l’application immédiate du plan de relance du secteur. Pour eux, il est clair que cet arrêté ministériel va impacter négativement l’avenir de la culture sénégalaise. Ils promettent par ailleurs que le sit-in sera organisé dans le respect des mesures barrières.

« Conscient et soucieux de la pandémie existante, nous avons opté pour un sit-in distancié et pas une marche pour pouvoir prendre la responsabilité des mesures barrières de distanciation, de masques et de gels désinfectants » indique le communiqué de la Coalition. La note rappelle aussi aux autorités sénégalaises que le secteur de la culture s’est de tout temps engagé dans la sensibilisation des populations dans cette lutte commune contre le nouveau coronavirus.