Après la sucette électronique, qui n’est autre qu’un simulateur de goûts, proposée par un chercheur japonais, l’industrie agro-alimentaire vient de nous proposer également de la viande artificielle. Il s’agit de la viande de poulet produit au laboratoire par la start-up américaine Eat Just. La viande a reçu l’accord pour sa commercialisation au Singapour par l’agence de sécurité alimentaire singapourienne qui a confirmé ce mercredi que « Eat Just a soumis une demande de vérification. »

Le produit « a été déclaré propre à la consommation dans les quantités prévues et a été autorisé à la vente à Singapour comme ingrédient des nuggets Eat Just », a précisé l’agence. La start-up a déclaré qu’elle a produit plus de 20 lots de la viande dans des bioréacteurs de 1.200 litres avant de la soumettre à des tests de qualité et de sécurité. Cultivée au laboratoire à partir de cellules animales, la start-up américaine a précisé dans un communiqué ce jour qu’il s’agit « d’une avancée pour l’industrie alimentaire mondiale, » au moment où de nombreuses entreprises cherchent les moyens de produire de la viande à grande échelle avec moins d’impact sur l’environnement.

Une première dans une série

« Je suis persuadé que l’autorisation du régulateur pour notre viande cultivée sera la première d’une série à Singapour et dans d’autres pays dans le monde », a déclaré le co-fondateur et PDG de Eat Just, Josh Tetrick. Plusieurs entreprises en effet, à travers le monde s’activent pour la production de la viande artificielle, mais elles n’ont toujours pas encore dépassé l’étape expérimentale. « En collaborant avec le secteur agricole dans son ensemble et des politiques visionnaires, des compagnies comme la nôtre peuvent aider à répondre à la demande en hausse pour les protéines animales d’une population qui atteindra 9,7 milliards d’ici 2050 », a ajouté le PDG de Eat Just