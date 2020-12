Star Wars est sans conteste l’une des sagas mythiques du cinéma américain. Depuis son lancement en 1977, le film n’a jamais perdu de sa superbe et son intérêt auprès des fans ne fait que s’accroître au fil des ans et des nouvelles sorties. En somme, la force n’a jamais faibli et Disney qui a racheté en 2012 Lucasfilm, fait en sorte que l’aventure Star Wars s’éternise. En effet, il y aura fin 2023 un nouveau film qui va se dérouler dans l’univers Star Wars. C’est Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm la société à l’origine de la mythique saga qui l’a annoncé hier jeudi 10 décembre.

Le film portera le nom de « Rogue Squadron » et sera réalisé par Patty Jenkins, une première pour une femme. En effet, un cinéaste de sexe féminin n’avait jamais réalisé auparavant un long-métrage Star Wars. « Rogue Squadron », c’est l’histoire d’une « nouvelle génération de pilotes spatiaux, qui gagneront leurs insignes et risqueront leurs vies », dans le « futur de la galaxie » a expliqué Kathleen Kennedy. Les fans de Star Wars pourront donc savourer ce nouveau film dans les salles dès Noël 2023.

Une dizaine de séries Star Wars dans les années à venir

D’autres surprises les attendent également dans les prochaines années. Il y aura en tout et pour tout dix séries qui se dérouleront dans l’univers Star Wars. C’est du moins, ce qu’a déclaré le responsable de la distribution pour Disney. Kareem Daniel annonce aussi la programmation d’une quinzaine de séries Disney dans les années à venir.