Le réalisateur américain Steven Spielberg bénéficiera au cours des prochains jours d’une protection contre une personne qui le harcèle. L’information a été rendue publique par la plateforme d’informations TMZ. Il est interdit à celle qui le harcèle de s’approcher du réalisateur ainsi que sa famille de moins de 100 mètres.

Des menaces de mort…

A en croire les précisions apportées par le média sur cette situation, cette décision de la justice serait intervenue suite à une demande qu’a formulée l’homme du septième art contre une femme. La mise en cause serait habituée à lui proférer des menaces de mort. La nommée Sarah Char aurait commencé avec les menaces depuis plusieurs mois. Cette dernière aurait même essayé de prendre une arme à feu afin d’en découdre avec le réalisateur.

La mise en cause arrêtée

Les raisons de cette attitude de la femme ne sont tout de même pas connues. Elle fait déjà objet d’une mise aux arrêts pour menaces criminelles, harcèlement et traque. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, le réalisateur américain Steven Spielberg confie avoir reçu des menaces de mort venant de la femme. « Si je dois personnellement ASSASSINER des gens pour avoir volé mes adresses IP, JE LE FERAI. Me chercher ? », aurait envoyé comme message la mise en cause au réalisateur.