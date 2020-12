En Syrie, neuf combattants pro-Iran ont perdu la vie au cours d’affrontements avec les représentants de l’État islamique, ce jeudi 10 décembre. Une information confirmée par l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), qui démontre que sur place, les combattants extrémistes continuent d’agir.

Selon l’OSDH, l’attaque menée par des miliciens de l’EI, a été perpétrée à l’encontre de combattants proches du régime syrien et directement soutenus et entraînés par le corps des Gardiens de la Révolution iraniens. Toujours selon les informations de l’ONG, cette attaque a été menée dans la province de Deir Ezzor, tout près de la ville d’Al-Mayadine.

9 combattants pro-iraniens abattus en Syrie

Aujourd’hui, si l’EI ne semble plus être en mesure de porter d’attaques d’envergure, le califat autoproclamé dispose toujours de cellules capables de mener des offensives ciblées. Dans cette attaque, deux miliciens ont toutefois trouvé la mort, faisant ainsi porter le bilan actuel, à 580 décès du côté des rangs djihadistes, pour 1.000 décès environ, chez les soldats syriens et miliciens.

Une année 2020, en guise de répit

Pour autant, les attaques semblent diminuer en nombre et en intensité. En effet, un cessez-le-feu a été signé dans le nord-ouest de la Syrie alors que la crise du covid-19 a forcé des milliers de personnes à faire plus attention. Enfin, Russie et Iran se sont durablement implantés dans la région, permettant au régime syrien de récupérer plus de 70% du territoire perdu au profit du califat de Daesh.